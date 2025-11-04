JYOCHOが、新曲「はじめからすべて知っている」を11月26日に配信リリースすることを発表した。「はじめからすべて知っている」は、物憂げなピアノの旋律から始まり、繊細なギター、フルート、テクニカルで骨太なドラム、ベースが絡み合う壮大なロックチューンだという。“情報の波にのまれそうな時、自分の“感じる力”に立ち返る歌”として、だいじろー（G）が書き綴った新曲で、ジャケットはこれまでJYOCHOの全てのジャケットア