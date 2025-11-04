2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027、園芸博）の開幕500日前にあたる25年11月4日、横浜市が「開幕500日前発表会」を開いた。山中竹春市長は、大阪・関西万博の閉幕時に、大屋根リングの木材を園芸博でも再利用する考えを示していた。イベント後に取材に応じた横浜市の担当者によると、現時点では「はっきりとした形でお話できるような状況ではない」が、解体された部材を活用して「大阪万博のイメージ、レ