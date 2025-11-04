「M-SPOT」Vol.038にて紹介した月追う彼方というガールズトリオバンドは、その音源を聴くだけで音楽へのひたむきさと音楽を愛してやまない様子が伝わってくるようなバンドだった。今回も音源だけでその人のアティチュードが見えてくるようなミュージシャンの魅力に迫ってみたい。音楽談義という名の妄想話に花を咲かせるのは、いつものナビゲーターTuneCore Japanの堀巧馬と進行役の烏丸哲也（BARKS）である。◆◆