お子さんの「お片付け問題」に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。自分で進んで片付けてくれたらいいのに、優しく言っても動かない、叱れば逆効果……。今回は、子育て中の友人が片付けにまつわる体験談を聞かせてくれました。 終わらない片付けバトル 小学2年生の娘の部屋は、それはもう、ひどいものでした。 床には脱ぎっぱなしの洋服が散らばり、机の上は読みかけの本や漫画で山積み。優しく「一緒にお片付けしよう