オアシスの再結成ツアー初のオーストラリア公演で、観客席に発炎筒が投げ込まれる騒ぎが起き、ボーカルのリアム・ギャラガー（53）が激怒した。事件は10月31日、メルボルンのマーベル・スタジアムでのライブ終盤、「シャンペン・スーパーノヴァ」演奏中に発生。密集したフロア席に2本の発炎筒が投げ込まれ、観客の安全が脅かされた。 【写真】ぎっしり埋まったメルボルン公演の観客