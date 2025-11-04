【ソウル共同】ソウル中央地裁は4日、韓国の尹錫悦前政権から便宜を受けるため政権側に金品を贈ったとして、政治資金法違反などの罪に問われた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）総裁、韓鶴子被告を一時的に釈放することを認めた。健康上の理由によるもので韓被告は7日午後4時までの釈放期間中、病院に入院する。韓国メディアによると、韓被告は9月に心臓手術を受けており、治療の必要性があるという主張を地裁が受け入れたと