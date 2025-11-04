池田エライザ（29）が4日、都内で開催中の東京国際映画祭で行われたエシカル・フィルム賞授賞式に審査委員長として出席した。同賞は、映画を通して環境、貧困、差別といった社会問題への意識や多様性への理解を広げることを目的に23年に新設。池田と、大学生3人が審査委員会を結成し、ノミネートされた3作品を鑑賞、審査。ルシアーノ・ヴィジガル監督のブラジル映画「カザ・ブランカ」が選ばれた。「ガザ・ブランカ」はファヴェー