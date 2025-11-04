株式会社丸上は、2026-2027年向け振袖コレクション「希空のふりそで」を発表。幅広い世代から支持を集める人気インフルエンサー・希空をモデルに迎え、幻想的でロマンティックな世界観をまとった振袖ブランド「希空のふりそで」が誕生した。【写真】クラシカルさとモダンさが調和した振袖スタイルを披露メインビジュアルは、希空の趣味であるお菓子作りにちなんだ「おとぎ話の中のティーパーティー」がテーマ。まるで絵本の1ページ