三条市の会社事務所で11月3日、ドアのガラスが割れているのが見つかり、周辺にはクマとみられる足跡や血痕が残されていました。市や警察はクマが出没したとみて警戒を呼びかけています。粉々に割れてしまったドアのガラス…その先の自動ドアには血痕も…〈タカハシダイカスト高橋英士 常務取締役〉「事件なのか、それともおととい風が強かったので何かしら飛んできてガラスにぶつかって割れたのかとかいろいろ考えました。クマの