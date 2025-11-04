「活き活きラボ」×「カラダファクトリー」サポーター商品例しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において「CLOSSHI（クロッシー）」の「活き活きラボ」シリーズから、「カラダファクトリー」とコラボしたサポーターを販売する。「活き活きラボ」は、健康意識やウェルネスの高まりを受けて誕生した新ブランド。「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートする。「カラダファクトリー」は、