「スマートブラック」ダイドードリンコは、「DyDoヘルスケア」シリーズの新商品として、機能性表示食品のインスタントコーヒー「スマートブラック」を、11月4日から発売する。「スマートブラック」のポイントは、ダイドードリンコのコーヒーに対するこだわりとして、コロンビア産アラビカ種100％使用した。ポリフェノール活性本体の一つであるHMPAを23mg配合している（1本2g当たり）。「腹部の脂肪」「血糖値」「コレステロール」