アシックスジャパンは、日本で100年以上の歴史をもつ駅伝にリスペクトを込め、選手たちを鼓舞するランニングシューズコレクション「EKIDEN Pack（エキデンパック）」9品番を、11月6日からアシックスオンライン、アシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、スポーツ用品店で順次発売する。同コレクションには、東京2025世界陸上競技選手権大会でトップアスリートの足元を支えた「METASPEED（メタスピード）」シリー