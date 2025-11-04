将棋のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は4日、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定リーグの近藤誠也八段（29）―佐々木勇気八段（31）戦が指され、先手の近藤が91手で勝った。リーグ成績を3勝2敗とした近藤は「ちょっと開き直って指した。もう少しうまい攻めがあったかもしれない」と自省の弁。1勝2敗となった佐々木は「指してみて新しい発見もあったので、今後はそれをいかしたい」と話