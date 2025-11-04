各機関のクマ対策は大きく変化してきています。環境相は、各自治体でのガバメントハンター・公務員ハンターの人材確保を目指しています。そして警察庁は、警察官によるライフル銃を使用したクマ駆除を検討しています。自衛隊は駆除には関与しませんが、箱わなの輸送を支援すると発表しています。ハンターだけに依存しないクマ対策も求められます。