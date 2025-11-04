兵庫県加古川市の国道で発生した多重事故の現場＝4日午後7時11分4日午後4時半ごろ、兵庫県加古川市加古川町友沢の国道250号の交差点付近で、車約10台が絡む事故があった。県警や消防によると、男性1人の死亡が確認され、子どもを含む17人が負傷した。負傷者は意識があるという。「トラックに車が突っ込んだ」と110番があった。県警が詳しい状況を調べている。現場は、JR加古川駅から西に約2キロ離れた片側3車線の道路。