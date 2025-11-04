【モデルプレス＝2025/11/04】Snow Manのラウール・渡辺翔太・岩本照が4日、東京・六本木ヒルズアリーナにて開催された「『Roppongi Hills Christmas 2025』けやき坂イルミネーション点灯式」に、“男性初”の点灯者として出席。渡辺と岩本がラウールに「話と違うじゃん」と詰め寄る場面があった。【写真】渡辺翔太、38歳美女と“約30秒”キス◆渡辺翔太＆岩本照、ラウールにクレーム？1人ずつランウェイを堂々と闊歩して登場した