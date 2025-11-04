【モデルプレス＝2025/11/04】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、2025年11月3日にシングル「Only You」を配信リリースした。グループのプロデューサーを務めるSKY-HI（スカイハイ）が所属するAAAのシングル「愛してるのに、愛せない」（2015年9月16日発売）との共通点が話題を集めている。【写真】AAAをオマージュ？BMSGグループ新曲◆MAZZEL「Only You」とAAA「愛してるのに、愛せない」の共通点「Only You」