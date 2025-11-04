日本維新の会・藤田文武共同代表が４日、国会内で会見を開き、自身の公金環流疑惑について説明した。共産党機関紙「しんぶん赤旗」日曜版によると、藤田氏側が２０１７年６月〜２４年１１月に自身の公設第１秘書の会社に約２０００万円を支出・その会社が同秘書に年７２０万円の報酬を支払っていたという。同紙は２０００万円のうち９割以上の約１９６５万円が公金から支払われていたとし、「身内への税金還流」と指摘していた