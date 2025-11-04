福岡市民病院の移転を検討する福岡市の審議会が4日に開かれ、最終的な答申案がまとまりました。 1989年に開院した福岡市民病院は、施設の狭さや医療設備の老朽化などから移転が検討されています。これを受けて福岡市の審議会は、2022年10月から8回にわたって移転を含めた福岡市民病院のあり方を検討し、4日に最終的な答申案がまとまりました。 移転の候補地については、いずれも福岡市東区にある箱崎中学校と福岡中学校の敷