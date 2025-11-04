遊撃のレギュラー奪取を目指す伊藤琉偉が、秋季キャンプ３日目の打撃練習で３連発のサク越えを披露し、首脳陣に猛アピールした。今季は８７試合に出場し、そのうち７０試合で遊撃手を務めた背番号６７。この日の午前中に行われたフリーバッティングで打席に入ると、左翼への３連発を含む計４発のサク越えを放って存在感を発揮した。「（１０月に出場した）フェニックスリーグで打撃に迷いが出てしまったので、昨年の秋季キャン