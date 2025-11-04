総理大臣となって初の国会論戦。物価高対策などについて野党が高市総理を追及しました。また、維新に連立の条件と言われた議員定数の削減については、各党と議論を重ねるなどと強調しました。■高市総理が初の国会論戦最初の相手は…総理大臣としての初陣。最初の相手は当選同期、立憲民主党・野田佳彦代表です。立憲民主党・野田代表「まずはじめに高市首相、大役へのご就任、誠におめでとうございます。ワークライフバランスに