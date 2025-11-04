柔道の阿部詩（右）と阿部一二三＝2025年6月、ブダペスト（共同）全日本柔道連盟は4日、強化委員会でグランドスラム東京大会（12月6、7日・東京体育館）の代表を決定し、ともに五輪2連覇で男子66キロ級の阿部一二三と81キロ級の永瀬貴規、女子52キロ級で世界選手権優勝の阿部詩が選ばれた。昨夏のパリ五輪代表では男子90キロ級銀メダルの村尾三四郎、100キロ超級の斉藤立、60キロ級3位の永山竜樹、女子78キロ超級の素根輝も選