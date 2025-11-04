読売新聞社は４日、「読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））」で年１回の構成銘柄の入れ替えを２８日の取引時間終了後に行うと発表した。今年３月２４日に指数の算出・公表を始めて以降、定期入れ替えは初めて。キオクシアホールディングスとＪＸ金属が加わる一方、コーセーなど３社が除外され、構成銘柄数は３３３社となる。１２月１日の取引から適用する。既存の銘柄を一定の基準で残しつつ、新たに売買代金や浮動株時