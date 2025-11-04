４日のＴＢＳ「バナナサンドＳＰ」には、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉がゲスト出演した。人気企画「ハモリ我慢」に挑戦する前に、バナナマンの設楽統が佐野の経歴について説明。子供時代にミュージカル「ライオンキング」でヤングシンバを演じていたことや、音楽系の大学に通っていたことが明かされた。学校での授業について、佐野は「作詞作曲とか勉強してて、声楽も勉強してますし、普段授業で全然知らん曲の楽譜を配られ