物価高騰が続くなか、今、寿司店でも対応がせまられています。新鮮な寿司が手頃な値段で食べられる回転寿司。お客さん「おいしい、新鮮ね」しかし、今年は名物の特選握りからあるネタが消えました。活美登利吉川直人さん「きょうの（市場の）ホタテはかなり高い価格でした。一番大きいサイズのホタテは一玉1000円近くしていた」ホタテです。高騰するホタテの代わりに提供を始めたのが国産のふぐ。高級なイメージがありますが漁獲