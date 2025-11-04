平野紫耀（28）神宮寺勇太（28）岸優太（30）の3人によるグループNumber＿iが3日、東京ドームで行われた「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演し、大トリを務めて盛り上げた。ビジョンにグループ名とアイコンが大きく映し出され、3人が登場すると大歓声が巻き起こった。1曲目ではデビュー曲「GOAT」を披露。サングラス姿で登場した平野は「まだまだ楽しい時間にしようぜ」と呼びかけ「楽しんでんのか！？声が聞こえない！」とあおった