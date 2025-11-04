9月に都内の自宅マンションが火事になったタレント林家ペー（83）パー子（77）夫妻のチャリティー公演「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い大演芸大会」が4日、東京・品川区のきゅりあんで行われた。林家たい平（60）ら芸能界の仲間が集まった。落語家の柳亭市馬（63）は落語ではなく、三波春夫の長編歌謡浪曲の代表曲「俵星玄蕃」を熱唱した。長い歌唱がやっと終了したと、たい平らが袖からステージに現れると再び歌い出