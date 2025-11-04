投手転向から4年。来シーズンの契約更改に臨みました。 【写真を見る】中日ドラゴンズ 根尾昂投手(25) 来シーズンの契約更改 200万円ダウンの1050万円でサイン ｢結果を出して認められるように｣ ことし、プロ入り7年目となる岐阜県飛騨市出身の根尾昂投手（25）。 2022年に野手からピッチャーに転向し、今シーズンは1軍の試合に4試合登板。5月の本拠地バンテリンドームでの登板では、自己最速を更