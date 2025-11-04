草野華余子が、デジタルシングル「Rising Fish」を11月5日0時に配信リリースする。 （関連：MARiA、初のソロワンマンで見せた意志の強さ草野華余子、TAKUYAとの貴重なコラボも） 同作品は、3カ月連続配信リリースに続き2025年4作目の配信リリースシングルに。草野は、同作品について「草野なりの人生の"泳ぎ方"が詰まった、2025年最後にお届けする意欲作」と語っている。 なお草野は、11月28日に大阪