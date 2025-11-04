福岡県警筑後署は4日、筑後市水田の路上で同日午後3時ごろ、帰宅中の女子高校生が見知らぬ男から無言で後をつけられる不審者事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50から60代、上下黒色の長袖長ズボンを着用。黒色自転車使用。