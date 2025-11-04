福岡県警嘉麻署は4日、嘉麻市の住民がインターネットの投資詐欺で現金を振り込まされそうになったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10月30日午後3時40分ごろ、住民がインターネットを閲覧していたところ、有名人のAI動画を使い「毎月最大600万円を稼ぐ機会を提供する」など書かれたサイトを発見した。サイトの会員登録フォームに個人情報を入力すると、知らない電話番号から着信があり「投資をすればもうかる