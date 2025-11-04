覚醒剤を使用したとして緊急逮捕された男（56）が、4日、起訴されました。男の自宅では高齢女性が窒息死しているのが見つかっています。覚醒剤取締法違反の罪で起訴されたのは、広島市東区に住む解体業の男（56）です。起訴状などによると、男は10月5日ごろから14日までの間に、広島市またはその周辺で覚醒剤を使用した疑いです。警察の調べに対し「間違いない」と容疑を認めています。10月に男が自宅で緊急逮捕された際、同じ部屋