●あす5日(水)は薄雲やや多めも まずまず穏やかな天気続く●あす5日(水)夜は「スーパームーン」●しばらく天気穏やか&寒暖差大きい日々 次の天気の崩れは日曜日＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 連休明けの今朝は、最低気温が徳佐で0度をはじめ、広く、今シーズン一番の冷え込みに…日本海側のエリアでは12月並みの冷え込みの所もあり、冬の兆しを感じるような寒い朝でもありました。朝がよく冷えたこともあり