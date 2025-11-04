鹿児島各地の話題をお伝えする「かごしま南北600キロ」です。今回はさつま町・紫尾温泉の名物「あおし柿」の話題です。 湯舟に浮かぶのは、渋柿です。 季節が少しずつ進み、柿が色づいてきた中、さつま町の紫尾温泉では柿の渋抜きが最盛期を迎えています。 40度ほどの湯に一晩つけることで、硫黄の成分によって渋が抜けて甘くなるそうです。 けさは管理人の松崎文也さんが湯舟から柿を取り出し、渋の抜け具合を確認していまし