マッコウクジラ由来で幻の香りもいわれる「龍涎香」が4日、奄美市に贈られました。 奄美市役所に贈られたのは、香水や漢方薬に使われる「龍涎香」です。マッコウクジラが食べた物が腸内で結石となり排出されるもので、30年から100年経つと香料となり、高値で取引されます。 龍涎香は直径4センチ、重さ10グラムで、2022年に奄美大島の海岸で観光客が見つけ、愛知県の企業が買い取ったものです。 4日は企業から奄美市役所に16万50