アメリカ・ロサンゼルス在住の俳優・桃井かおり（74）が、季節を先取りした手料理を披露し、反響が寄せられている。【映像】桃井かおりの新居や手料理（複数カット）2025年8月に更新したInstagramで、“山の家”と呼ばれる自宅の一室を公開していた桃井。10月22日には、LAの自宅で収穫したパクチーの花の甘酢漬けのほか、ミョウガやしそ、山の家で収穫した山椒を薬味にしたおかゆの朝食を披露していた。季節を先取りした手料理