14日に米フロリダ州で、世界ボクシング協会（WBA）スーパーライト級1位の平岡アンディ（大橋）が王者のゲーリー・ラッセル（米国）に挑む試合が組み込まれた興行の主催者は3日、WBAライト級王者ジャーボンテイ・デービス（米国）が臨むメインイベントの中止を発表した。これにより、平岡の世界戦も延期が濃厚となった。主催者は「新たな日程、会場、他カードは決まり次第発表する」としている。米メディアによると、デービスの