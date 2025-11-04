れいわ新選組の山川仁衆院議員から沖縄県豊見城市長時代の2019〜22年にパワハラを受けたなどとして、男性職員3人が市に損害賠償を求めた訴訟は4日、山川氏が精神的苦痛を与えたことを謝罪するといった内容で、那覇地裁（片瀬亮裁判長）で和解が成立した。原告側は賠償請求を放棄した。原告代理人弁護士への取材で分かった。山川氏は取材に「賠償はなく、パワハラの認定はなかったと認識しているが、不快な思いをされた方に謝罪