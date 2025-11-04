霧島市付近できのう3日、夕方からの3時間半で14回の地震が観測され、霧島市では最大震度4を観測しました。 普段、地震の少ない場所で相次いだ揺れに、不安が広がっています。 3日午後7時18分ごろ。小刻みに揺れる鹿児島空港のカメラ。地震の後、滑走路を点検する様子も見られました。 気象庁によりますと、霧島市付近を震源地とする地震で、震度4を霧島市で観測しました。警察や消防に被害の情報は入っていません。 霧島市付