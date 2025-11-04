全国高校サッカー選手権鹿児島県予選は4日、準々決勝が行われました。 準々決勝の結果、夏のインターハイを制した神村学園をはじめ、鹿児島実業、鹿児島、鹿児島城西が準決勝に進みました。 準決勝は今月14日、決勝は16日に、いずれも白波スタジアムで行われます。 【準々決勝の結果】 神村学園 10 対 0 川内 鹿児島実 3 対 0 出水中央 鹿児島 3 対 0 鹿児島情報 鹿児島城西 6 対 0 鹿屋中央 ・ ・ ・