ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2025年11月3日（日本時間）にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの近影を公開した。大きな窓の外に「ロジャーズ・センター」？ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。大谷選手はストーリーズで、ソファの上に座るデコピンの写真を公開。目を細めて、少し眠たげな