霧島市付近での地震というと、あまり聞き慣れませんが、どのようなメカニズムで起きたのか？専門家に聞きました。 さかのぼると、1980年代にも「群発的に地震」が起きていました。 地震地質学が専門の鹿児島大学・井村隆介准教授です。 今回の震源を見てみると、活発な火山活動が続く桜島や姶良カルデラ、霧島連山から離れています。このため、井村准教授は火山性の地震ではなく、「地中の断層や岩盤のずれ」による内陸直下型