メ～テレ（名古屋テレビ） 26年前の名古屋市の主婦殺害事件で逮捕された女が当時、女性の自宅を突然訪問し、用意していた刃物で襲ったとみられることがわかりました。 名古屋市のアルバイト、安福久美子容疑者(69)は1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32歳)の首などを、刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれています。 警察の調べに対し、「あっています」と容疑を認めています