3ピース・メタルバンドASTERISMが、4枚目となるオリジナルアルバム『Kick Down the Wall』を2026年1月14日（水）にリリースすることを発表した。本作はバンドの原点に立ち返ったハードでストイックなインストゥルメンタル曲に加え、攻撃的なボーカル曲も収録。ASTERISMが掲げる新世代”マスメタル”の現在地を示す、エネルギーに満ちた1枚となっているとのこと。完全生産限定盤には48ページにおよぶスペシャルブックレットが付属。