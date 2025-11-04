巨人は４日、今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏が来季の２軍監督に就任すると発表した。この日、ジャイアンツタウンで行われている秋季練習の午後組の練習開始前にグラウンドに登場。スーツ姿で円陣に加わり、あいさつを行った。巨人には２０、２１年にコーチを務めて以来、５年ぶりの復帰。自身と同じ遊撃手で、台頭が期待される石塚については「坂本勇人という見本、教材がいますので。チームとして目指すとこ