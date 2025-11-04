女優・一色紗英（４８）が、２３歳になった長女の姿をアップした。米国在住の一色は日本時間４日にインスタグラムで「Ｈａｐｐｙ２３ｒｄＢｉｒｔｈｄａｙＳｏｌａｎａ！！」と長女・宙和（そらな）さんを祝福。「Ｙｏｕ’ｌｌａｌｗａｙｓｂｅｍｙｍｕｓｅ」（あなたはいつも私のミューズ）と笑顔の長女をアップし、フォロワーから「おめでとう」と祝福の声が上がった。一色は１９９１年にフジテレビ系ドラマ