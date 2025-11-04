俳優の池田エライザが4日、都内で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』の「エシカル・フィルム賞」授賞式に登場。映画を通しての社会貢献への葛藤を口にした。【集合ショット】綺麗…シンプルな装いで登場した池田エライザら同賞は審査委員長を務める池田に加え、第38回東京国際映画祭で学生応援団を務める3人の大学生が審査を行った。受賞作品の発表後にはトークセッションが行われ、それぞれがノミネート作品と審査内容