女優・趣里とBE:FIRST・三山凌輝夫婦が新しいステージに進もうとするなか、暗い影が付きまとっている。三山に1億円以上貢いだという元婚約者でYouTuberのRちゃんが11月1日、“ギャラ飲みアプリ”の最高責任者になったことを報告し、物議を醸しているのだ。“ギャラ飲みアプリ”について、芸能記者が解説する。「“pato”という名前の同アプリは、男性と女性をマッチングさせるサービスで、『“エグゼクティブ層”御用達の最高