新潟商工会議所の新たな会頭に廣田幹人さんが就任しました。柏崎刈羽原発の早期再稼働を前提に「関東の経済界に対し、電力の供給地である新潟に経済的な応援を求めたい」と話しました。廣田幹人新会頭は新潟綜合警備保障の社長で、これまで副会頭を務めていました。柏崎刈羽原発について問われると「早期再稼働を推進する立場は変わらない」とした上で次のように話しました。〈新潟商工会議所廣田幹人新会頭〉「安定的に関東で経