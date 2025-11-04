【その他の画像・動画等を元記事で観る】 奥華子が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「変わらないもの」のパフォーマンス音源を、「変わらないもの - From THE FIRST TAKE」として11月5日に配信リリースする。 ■公開から約1ヵ月で550万回再生を突破 デビュー20周年の節目に『THE FIRST TAKE』に初登場を果たし、劇場版アニメーション『時をかけ